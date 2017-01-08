الثلوج تؤخر المسافرين في مطار اسطنبول

ألغيت مئات الرحلات الجوية في مطار اسطنبول الذي غطته الثلوج الكثيفة لليوم الثاني على التوالي، حيث جاء ذلك في الوقت الذي توقعت فيه الأرصاد الجوية أن تنحسر العاصفة الثلجية، لكنها ذكرت بأن درجات الحرارة المنخفضة ستستمر حتى الأسبوع المقبل مع تدنيها الى ما دون الصفر بحسب الأرصاد.

وألغت الخطوط الجوية التركية أكثر من 600 رحلة بما فيها رحلات داخلية حتى المساء مع مواصلة العمل لازالة الثلوج من مدرجات مطار اتاتورك الدولي، كما أرسلت بلدية اسطنبول اكثر من 1300 عربة و7000 موظف لازالة الثلوج من الشوارع في حين تم تشغيل خطوط قطار الانفاق والترامواي على مدار الساعة للتعويض عن اغلاق الطرق.

وقال مدير الشركة بلال اكشي على تويتر انه تم توفير فنادق لاكثر من عشرة الاف مسافر لم يتمكنوا من الوصول الى اسطنبول في حين تم انزال اكثر من خمسة الاف ممن لم يتمكنوا من المغادرة في فنادق المدينة.

وبعد نشر شكاوى غاضبة من الركاب العالقين على مواقع التواصل، قال اكشي “نعمل لكي نتجنب التسبب بمعاناة لركابنا في هذه الظروف الصعبة”.

وأضاف ان المشكلة هي في عدم توفر مدرجات للاقلاع والهبوط في مطار اتاتورك عندما يتساقط الثلج وان هناك 172 رحلة ستقلع و209 ستهبط فقط الاحد.

ومع تراجع سرعة الريح وتحسن الرؤية اعيد فتح مضيق البوسفور امام حركة الملاحة واستؤنف مرور العبارات.

واستمتع سكان اسطنبول بالثلج ولا سيما المصورين الذين تمكنوا من التقاط صور نادرة للمآذن والقباب والمعالم الاثرية المغطاة بلحاف ابيض.