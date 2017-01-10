أمريكا تتوقع ارتفاع إنتاجها النفطي 300 ألف برميل يوميا في 2018

تتوقع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 300 ألف برميل يوميا على أساس سنوي في 2018، حسبما أظهره تقريرها الشهري لتوقعات قطاع الطاقة في المدى القصير.

وقالت الإدارة إن إنتاج الخام سيزيد إلى 9.3 مليون برميل يوميا العام القادم من تسعة ملايين برميل يوميا في 2017. وعدلت رقمها لإنتاج الخام الأمريكي في 2017 إلى زيادة 110 آلاف برميل يوميا في حين كان توقع الشهر السابق لانخفاض سنوي 80 ألف برميل يوميا.

ومن المنتظر نمو الطلب الأمريكي على النفط 370 ألف برميل يوميا في 2018 إلى 20.22 مليون برميل يوميا. وبالنسبة لعام 2017 فمن المتوقع نمو الطلب 260 ألف برميل يوميا بينما كان التوقع السابق لنمو قدره 240 ألف برميل يوميا.

خفض لتوقعات إنتاج الغاز الطبيعي في 2017

كما توقعت الإدارة تراجع إنتاج الغاز الطبيعي الجاف في 2017 إلى 73.78 مليار قدم مكعبة يوميا من 74.80 مليار في توقعات الشهر الماضي.

مما يعني هذا تراجع إنتاج الغاز الجاف عن المستوى القياسي المرتفع البالغ 74.14 مليار قدم مكعبة يوميا في المتوسط عام 2015 للعام الثاني على التوالي وفقا لتقرير يناير كانون الثاني.

وبلغ متوسط إنتاج الغاز الجاف 72.36 مليار قدم مكعبة يوميا في 2016.

وتوقعت أيضا أن يبلغ استهلاك الولايات المتحدة من الغاز 75.37 مليار قدم مكعبة يوميا في 2017 انخفاضا من 75.96 مليار في توقعات ديسمبر كانون الأول.

وسيتجاوز هذا المستوى القياسي المرتفع المسجل في 2016 للطلب على الغاز والبالغ 75.07 مليار قدم مكعبة يوميا وستكون السنة الثامنة على التوالي التي تشهد رقما قياسيا مرتفعا.