rss.gif

CNBC Arabia

مجلس إدارة فولكسفاغن بصدد الاجتماع لإقرار تسوية أمريكية بـ 4 مليارات دولار

 
الثلاثاء يناير 10 , 2017


يعتزم مجلس إدارة فولكسفاغن الاجتماع للتصديق على تسوية مدنية وجنائية مع وزارة العدل الأمريكية في فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات محركات الديزل، وذلك بما يتضمن دفع غرامة بنحو أربعة مليارات دولار، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن مصادر وصفتها بالمطلعة.

ومن المتوقع أن تتضمن التسوية إقرارا بالذنب من جانب شركة صناعة السيارات الألمانية أو إحدى شركاتها التابعة وبأنها ضللت المنظمين بشأن انبعاثات الديزل.

ورحب محللون بالتوصل إلى تسوية قبيل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني وقالوا إنها ستشكل علامة بارزة في جهود فولكسفاغن لتجاوز أكبر فضيحة في تاريخها.

وبموجب التسوية ستوافق فولكسفاغن على إصلاحات مهمة وتخضع لمراقبة من مشرف مستقل.

وامتنع متحدث باسم فولكسفاغن في مقرها بفولفسبرغ عن التعليق.

وتتزامن التسوية المبرمة مع وزارة العدل الأمريكية مع سعي الشركة لإصلاح أنشطتها المتضررة منذ فترة طويلة في الولايات المتحدة حيث تسارع هبوط مبيعات علامة فولكسفاغن العام الماضي إلى 8%.

 
 