صادرات نفط جنوب العراق تستقر في يناير رغم بدء خفض أوبك

أفادت بيانات تحميل ومصدر بالقطاع أن صادرات النفط من موانئ جنوب العراق في التسعة أيام الأولى من يناير كانون الثاني قد استقرت عند مستواها القياسي المرتفع المسجل في ديسمبر كانون الأول رغم بدء تنفيذ اتفاق أوبك لخفض الإنتاج.

وبحسب بيانات التحميل التي ترصدها رويترز ومصدر بالقطاع تجاوز متوسط الشحنات منذ بداية الشهر الحالي 3.50 مليون برميل يوميا.

وفي ديسمبر/كانون الأول بأكمله بلغت صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا مرتفعا عند 3.51 مليون برميل يوميا حسبما ذكرته وزارة النفط العراقية يوم أمس.

وبدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول تنفيذ اتفاق لخفض الإنتاج في أول يناير/كانون الثاني.

وقال العراق إنه سيخفض الإنتاج 200 ألف برميل يوميا في إطار الاتفاق.

لكن وزير النفط العراقي جبار علي اللعيبي قال إن معدل الصادرات المرتفع لشهر ديسمبر/كانون الأول لن يؤثر على قرار العراق خفض إنتاجه في يناير/كانون الثاني.