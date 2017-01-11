الطلب العالمي على السفر بالطائرات يرتفع لأعلى وتيرة في 9 أشهر



قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) إن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.6% في نوفمبر/تشرين الثاني مسجلا أقوى وتيرة له في تسعة أشهر مع تعافي حركة الطيران الأوروبية.

وقال اياتا في تقريره الشهري إن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة زادت بأقل من الطلب عند 6.5%، وهو ما يعني ارتفاع معامل الحمولة الذي يقيس مدى إمتلاء الطائرات 0.8 نقطة مئوية إلى 78.9%، مسجلا مستوى قياسيا مرتفعا في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع الطلب على السفر على متن الناقلات الأوروبية 8.3% في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يشير إلى أن المنطقة تتعافى من الانقطاعات التي نجمت عن هجمات واضطرابات سياسية بحسب اياتا.

ويتوقع اياتا هبوط ربحية شركات الطيران في 2017 من ذروتها العام الماضي.

وقال المدير العام لاياتا ألكسندر دو جونياك في بيان “تهديدات الإرهاب..التساؤلات حول استدامة التعافي الاقتصادي..ارتفاع أسعار النفط..الجدل المتزايد بشأن الحماية التجارية..كلها من بين بواعث القلق.”