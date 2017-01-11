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CNBC Arabia
ترامب: اعمل على جلب أعظم الشخصيات للادارة الامريكية لعقد صفقات جدية مع الدول الأخرى
الأربعاء يناير 11 , 2017
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