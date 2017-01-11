rss.gif

CNBC Arabia

الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب: الكثير من الشركات ستعمل على إعادة الوظائف إلى بلادنا وسأكون أكبر منتج للوظائف في امريكا

 
الأربعاء يناير 11 , 2017
 
 