ارتفاع أرباح جيه.بي مورغان 24% بفعل نشاط التداول

ارتفعت الأرباح الفصلية لبنك جيه.بي مورغان – أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول – بنسبة 23.8% مدعومة بتنامي أنشطة المستثمرين إثر انتخابات الرئاسة الأمريكية.

وزاد صافي ربح البنك إلى 6.73 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية 31 ديسمبر/كانون الأول من 5.43 مليار دولار قبل عام.

وارتفعت ربحية السهم إلى 1.71 دولار من 1.32 دولار.

كان المحللون توقعوا 1.44 دولار للسهم وفقا لتومسون رويترز. ولم يتضح على الفور ما إذا كانت النتائج المعلنة قابلة للمقارنة.

كانت مفاجأة فوز دونالد ترامب بالانتخابات في الثامن من نوفمبر/تشرين الثاني أطلقت موجة تداول في الأسهم والسندات خلال فترة تعتبر تقليديا من الفترات الهادئة في مكاتب التداول بالبنوك الكبيرة.