مبيعات التجزئة الأمريكية ترتفع بفعل قوة الطلب على السيارات

ارتفعت مبيعات التجزئة الأمريكية ارتفاعا قويا في ديسمبر كانون الأول وسط طلب قوي على السيارات مما يقدم دليلا جديدا على أن الاقتصاد ختم الربع الأخير من العام بشكل جيد ويتجه إلى نمو أكثر قوة هذا العام.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن مبيعات التجزئة زادت 0.6% الشهر الماضي. وتقرر تعديل مبيعات نوفمبر تشرين الثاني لتظهر زيادة 0.2% بدلا من 0.1% في القراءة السابقة.

وارتفعت المبيعات 4.1% مقارنة مع ديسمبر كانون الأول 2015. وبلغت الزيادة في 2016 بأكمله 3.3% صعودا من 2.3%.

وباستبعاد السيارات والبنزين ومواد البناء والخدمات الغذائية تكون مبيعات التجزئة قد زادت 0.2 بالمئة بعد استقرارها في نوفمبر تشرين الثاني. وتتماشى مبيعات التجزئة الأساسية تلك مع مكون إنفاق المستهلكين الداخل في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا نمو مبيعات التجزئة الإجمالية 0.7 بالمئة والمبيعات الأساسية 0.4 بالمئة الشهر الماضي.