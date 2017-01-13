أرباح “ويلز فارغو” الفصلية تتراجع إلى 4.8 مليارات دولار



أظهرت نتائج أعمال ويلز فارغو آند كو أكبر مصرف للرهون العقارية في الولايات المتحدة أن أرباح البنك انخفضت للربع الخامس على التوالي مع سعيه للتعافي من آثار فضيحة حسابات مزيفة.

ويواجه البنك الذي يتخذ من سان فرانسيسكو مقرا له عدة دعاوى قضائية وهبوطا حادا في فتح الحسابات بعدما قام في سبتمبر أيلول بتسوية اتهامات مع الجهات التنظيمية بأن موظفيه أنشأوا مليوني حساب دون موافقة العملاء.

وانخفض صافي ربح البنك العائد للمساهمين 6.4% إلى 4.87 مليارات دولار أو 96 سنتا للسهم في الربع الأخير المنتهي في 31 ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع 5.20 مليارات دولار أو ما يعادل دولارا للسهم قبل عام.

وكان المحللون توقعوا في المتوسط أن يربح البنك دولارا للسهم وفقا لرويترز.

وجنب البنك مخصصات قدرها 805 ملايين دولار لتغطية خسائر القروض المحتملة بانخفاض 3.1% عن مستواها قبل عام.

وهذه النتائج هي أول نتائج ربع كامل للبنك في عهد الرئيس التنفيذي تيموثي سلون الذي خلف جون ستامف في منصبه بعد استقالة الأخير في أعقاب الفضيحة.

وكان بنك أوف أمريكا كورب ثاني أكبر المصارف الأمريكية أطلق موسم إعلان النتائج الفصلية للمصارف الكبرى بالولايات المتحدة في وقت سابق اليوم معلنا عن قفزة نسبتها 46.8% في أرباحه.