خبر “مزعج” لعشاق شوكولاتة “نوتيلا”

أظهر تقرير أعدته هيئة سلامة الأغذية الأوروبية أن زيت النخيل المستخدم في شوكولاتة “نوتيلا” التي يعشقها الكثيرين، يمكن أن يتسبب بالاصابة بمرض السرطان أكثر من أي زيت آخر.

وبحسب التقرير فان شركة فيريرو “Ferrero” المصنعة لشوكولاتة نوتيلا”Nutella” تستخدم زيت النخيل لانه ارخص انواع الزيوت المتوافرة في الاسواق، فالتحول الى اي نوع اخر اقل خطرا من الزيوت سيكلف الشركة ما يقارب 22 مليون دولار اضافي سنويا.

وزيت النخيل، الذي يستخدم في صناعة نوتيلا هو المسؤول عن نعومة ملمسها وسيولة قوامها وزيادة مدة صلاحيتها بشكل كبير، لكنه يعالج في درجات حرارة تفوق الـ200 درجة مئوية، لازالة لونه الاحمر ورائحته، مما يجعل مخاطره تزداد باضعاف مضاعفة، فالتسخين على درجة حرارة عالية بهذا الشكل يتسبب في افراز مواد ملوثة تسمى استرات الحمض الدهني جليسيديل (Glycidyl fatty acid esters) التي تتحول عند هضمها الى مادة الجليسيدول التي قد تتسبب بحدوث الاورام السرطانية عند تناولها عن طريق الفم.

وبينما لم تنصح هيئة سلامة الاغذية الاوروبية الجمهور بالتوقف عن استهلاك شوكولاتة نوتيلا بشكل مباشر، قالت ان المزيد من الدراسات الاكثر عمقا ضرورية تثبت او تنفي سلامة استهلاكها.

من جهتها اطلقت شركة فيريرو حملة اعلانية متلفزة في محاولة منها لطمأنة الناس من مخاوفهم الناتجة عن انتشار تقرير هيئة سلامة الاغذية الاوروبية، قائلة ان تغيير نوع الزيت المستخدم في صناعة نوتيلا سيفقدها ليونتها وقابليتها للفرد، كما سيضر بجودة المنتج ويرفع تكلفته؛ يقول مدير المشتريات في نوتيلا فينشينزو تابيللا: “ان صناعة نوتيلا دون زيت النخيل، سينتج بديلا غير حقيقي لها، وسيكون خطوة الى الوراء.”

وقد استفزت حملة شركة فيريرو العديد من ردود الفعل السياسية في ايطاليا، فقامت “حركة 5 نجوم” السياسية الايطالية ( 5Stars Movement) بمطالبة سلطة الدعاية الايطالية بايقاف حملة فيريرو وتغريمها لمحاولة تضليل الجمهور بما يتعلق بالمخاطر الصحية والبيئية.

لا بد من ان التوقف عن تناول شوكولاتة نوتيلا امر مزعج للكثيرين، لكن السلامة دائما هي الاولوية، وصحتكم اولا.