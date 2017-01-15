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CNBC Arabia

تراث “جاكوار” و”لاند روفر” بين أيدي هؤلاء الرجال …. تعرف عليهم

 
الأحد يناير 15 , 2017

المحافظة على تراث الشركات يعد من أصعب العمليات التي تتطلب جهدا ورؤية واضحة .

المتحدث: جون إدواردز

رئيس قسم عمليات السيارات الخاصة في “جاكوار – لاند روفر”

قسم عمليات السيارات الخاصة في شركتي جاكوار ولاند روفر يضم 80 مصمما و300 مهندس يهتمون بتطوير السيارات القديمة في الشركتين وفقا للمعايير الخاصة بشركتي  جاكوار ولاند روفر.

المتحدث: جون إدواردز

رئيس قسم عمليات السيارات الخاصة في “جاكوار – لاند روفر”

السيارات المعدلة تخضع للتجارب في جميع الأجواء المناخية والبيئية حتى يتم إقرارها من جاكوار لاند روفر.

المتحدث: جون إدواردز

رئيس قسم عمليات السيارات الخاصة في “جاكوار – لاند روفر”

المكانة الخاصة التي تحظى بها سيارات شركتي جاكوار ولاند روفر في العالم تم اكتسابها بعد جهد كبير من رجال يتميزون باحترافية عالية في عالم السيارات.

 

 
 