5 شخصيات فاشلة .. لا تكن منها!

هل سألت نفسك يوماً عن نوع الشخصية التي تنتمي إليها؟ وهل تعلم بأن شخصية الإنسان تلعب دوراً كبيراً في نجاحه أو فشله؟ هذا ما توصلت إليه سيدة الأعمال ستيفاني ساينكلير التي تدير شركة تسويق واستشارات مالية، حيث أرادت أن تقدم عدداً من النصائح المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع والنجاح في كتابها “اصمت وقم بعملك”، فتطرقت إلى خمسة أنواع من الشخصيات البشرية التي لابد لها من أن تفشل في الحياة إن أصرت على ذات طباعها الحالية، ومنها:

1. الشخص الحالم





يمتلئ رأسه بالأفكار التي قد تصل إلى حد المثالية أو الخيال في بعض الأحيان، ولديه القدرة على بناء الكثير والكثير من الأمور التي يخطط لها، بل والبدء في إنجازها بشكل فعلي في بعض الأحيان، إلا أنه لا يكملها، كما أنه متأرجح في نشاطه وفي تركيزه على هدفه.

2. الشخص المترصِد

يركز غالباً على الأشخاص الآخرين، دون أن يدلي بأي تعليق أو مشاركة فاعلة أو حتى اتخاذ إجراء فعلي.

3. الشخص الحاقد

يستاء لنجاح غيره ويشعر بالغيرة والغضب في بعض الأحيان، فإذا وجدت في نفسك هذه الصفة، حاول التركيز على تحفيز نفسك بنفسك، وتعلم من نجاح الآخرين لتصنع نجاحك أنت.

4. الشخص المتشائم

يفضل عدم المجازفة على خوض محاولة والفشل فيها، ولا يدرك بأن الخوف من الفشل هو فشل في حد ذاته، إذا كنت من هذا النوع، فاسأل نفسك ماهو أسوء الأمور التي من الممكن لها أن تحدث؟ ولتعلم بأنها لن تكون بقدر السوء الذي تخليته!

5. الشخص المنتقد





ينتقد هذا وذاك ويتوهم بأنه الأفضل، لكنه لا يدرك بأن الآخرين سينتقدونه كذلك.

إذا وجدت نفسك أحد هؤلاء …

فابدأ بإصلاح ذاتك، لأنك حتماً لم تخلق بهذه الطباع وإنما اكتسبتها مع مرور الوقت بسبب الظروف المحيطة بك وطريقة تفاعلك معها، ما يوجب عليك التغير نحو الأفضل، فحاول منذ الآن ذلك ولو استغرق الأمر منك وقتاً طويلا..

نور قاضي أمين