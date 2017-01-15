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CNBC Arabia

95 مليار درهم رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال 2016

 
الأحد يناير 15 , 2017

الاستثمار الأجنبي المباشر في أبوظبي خلال 2016

 
 