نرجسي .. شبح .. أم مشتت .. كيف تتعامل مع أحد هؤلاء المدراء؟

المدراء السيئون ليسوا فقط في أفلام هوليود مثل Horrbile Bosses و Office Space، بل هنالك نسخ شبيهة بهم على أرض الواقع، فقد أطلقت مؤخراً شركة LaSalle Network مسحاً شارك فيه أكثر من 1,000 موظفاً، فذكر 84% منهم أن مديريهم سيئون، وقد استقال من هذه النسبة 43% بسبب سوء أخلاق مديريهم، أما 59% المتبقية فهم بانتظار توظيف مدير جديد أفضل، فالإحصائيات الصادرة عن مؤسسة غالوب تشير إلى أن التأثير السلبي الذي يحدثه المدراء السيئون على موظفيهم كبير جدا، ويتفرع إلى الجانب الإنتاجي والعاطفي.

وجود مثل هذه الفئة من المديرين لا يعالج باستقالتك، لاسيما إن كنت تحب فريق عملك ووظيفتك بشكل كبير، وهو ما دفعنا إلى تجميع فئات من المديرين إلى جانب الطريقة المثلى لتتعامل معهم وتكسب نفسك ووظيفتك:

المدير النرجسي





هو المدير المفتون بنفسه ويعتقد بأنه محور كل ما يحيط به، ليس بمقدوره التواصل مع الآخرين أو التعاطف معهم ويهتم كثيراً بثناء موظفيه وتبجيلهم له.

كيفية التعامل معه:

إذا كنت سعيداً في عملك الحالي ولا ترغب في تغيير الشركة، بعليك أن تتبع الأسلوب التالي في التعامل مع مديرك النرجسي.. حاول أن تطري على نصائحه وتوجيهاته، وأبقهم على اطلاع بكافة الاتصالات التي تقوم بها مع العملاء، فهم بحاجة إلى الشعور بأن كل شيء تحت سيطرتهم.

المدير الشبح





يدعي هذا المدير حرصه على تطوير موظفيه إلا أنه يختفي حينما يتطلب الأمر منه ذلك، لا يدلي بأية توجيه أو نصيحة ونادراً ما يتواجد للإجابة عن الأسئلة المطروحة من قبل موظفيه، كما أنه لا يجيب على هاتفه ويستخدم لغة مختصرة للغاية في كتابة رسائل البريد الالكتروني

كيفية التعامل معه:

إذا كنت تبحث عن إجابات لأسئلتك المتعلقة بالعمل فلا ترهق نفسك بانتظار هذا المدير، ابحث عن الإجابة بنفسك أو اسأل فريق العمل الذي تعمل معه، في النهاية .. أنت محظوظ لقلة التوجيهات المفروضة عليك من قبل المدير، فمديرك لا يكترث بهذه الأمور.

المدير الصديق





يود هذا النوع من المدراء أن يحبهم موظفوهم، يفضلون الانضمام إلى كل الأحاديث والنقاشات المفتوحة بين الزملاء ولن يرفضوا أي دعوة يوجهها لهم موظفوهم ليقضوا معهم أوقاتاً من المرح بعد العمل.

كيفية التعامل معه:

لا يتطلب التعامل معه عناء كبيراً، لكنك ستضطرإلى أن تكون بغاية الوضوح معه وهو ما سيساعدك على التطور في عملك وسيزيد من إنتاجيتك كذلك، كما يمكنك أن توجه له النصح في بناء حدود معينة مع الموظفين الجدد.

المدير المُشتَت





يعاني هذا المدير من تشتت كبير يجعله يبدو وكأنه على عجلة من أمره في كل الأوقات، حتى وإن لم يكن لديه أي مهام، هو دائماً مشغول ويدعي بأنه لا يملك الوقت للتوقف والحديث أو حتى للتركيز على أي شيء، فهو لن ينصت إليك لأكثر من دقيقة واحدة، إذ سرعان ما ستجده مندفعاً نحو وجهة ما.

كفية التعامل معه:

أرسل له رسالة نصية قصيرة أو عبر الواتسب بشكل أسبوعي لتطلعه على مجريات العمل للأسبوع بأكمله، كما يمكنك أن تستغل الوقت القصير الذي قد تقفه معه لتطرح عليه أهم الأسئلة التي في جعبتك.

نور قاضي أمين