هولاند يرد على ترامب: لسنا بحاجة إلى نصائحك



رد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند بحزم على الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب الذي انتقد الاتحاد الاوروبي، وقال هولاند ان الاتحاد “ليس بحاجة لنصائح خارجية تقول له ما عليه فعله”.

وقال هولاند خلال حفل تقليد وسام للسفيرة الاميركية في باريس جين هارتلي “اؤكد لكم ان اوروبا ستكون دائما على استعداد لمواصلة التعاون عبر الاطلسي، لكنها ستتحرك وفق مصالحها وقيمها. وهي ليست بحاجة لنصائح خارجية تقول لها ما عليها فعله”.



كيري يصف تصريحات ترامب بـ “غير اللائقة”

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري ندد بـ “التصريحات غير اللائقة” التي ادلى بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب تجاه الاتحاد الاوروبي والمستشارة الالمانية “الشجاعة” انغيلا ميركل وذلك في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” في لندن.

وبعد ان اشاد ترامب بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي ووصف سياسة ميركل في مجال الهجرة بانها “كارثية”، قال كيري “اعتقد بصراحة تامة انه كان من غير اللائق لرئيس منتخب للولايات المتحدة ان يتدخل في شؤون دول اخرى بهذه الطريقة المباشرة”.