السيسي: الحكومة ستشهد تعديلا وزاريا وشيكا



نقلت صحيفة حكومية عن الرئيس المصري قوله إن الحكومة ستشهد تعديلا وزاريا وشيكا.

وذكرت بوابة الأهرام أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال في حوار أجراه مع صحف حكومية وينشر كاملا غدا “إن الحكومة ستشهد تعديلا وزاريا قريبا.”

وأجرت مصر في مارس/آذار الماضي تعديلا في حكومة رئيس الوزراء شريف إسماعيل شمل عشرة وزراء جدد من بينهم وزراء المالية والاستثمار والسياحة.

ويترأس إسماعيل الحكومة منذ عام 2015.

وتشهد مصر ارتفاعات حادة في الأسعار منذ قرار البنك المركزي في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني تعويم الجنيه الذي كان مربوطا عند 8.8 جنيه للدولار حيث هوت العملة المحلية لنحو نصف قيمتها وبلغ التضخم الأساسي أكثر من 25% في ديسمبر/كانون الأول.