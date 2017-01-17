وزير الطاقة الاماراتي لـCNBC عربية: الإمارات ستنفق 600 مليار درهم لدعم استراتيجيتها للطاقة 2050

قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي في لقاء خاص مع CNBC عربية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل في ابوظبي أن الامارات أطلقت استراتيجيتها للطاقة 2050 والتي ستستحوذ الطاقة المتجددة فيها على أعلى نسبة.

واشار المزروعي الى ان الطاقة المتجددة ستشكل 44% من خليط الطاقة الموجودة في الامارات.

وأضاف المزروعي أن الإمارات ستنفق نحو 600 مليار درهم من الآن وحتى عام 2050 على مجال التحول الذي ستستحوذ فيه الطاقة المتجددة على نسبة كبيرة جدا من الطاقة الموجودة في الدولة.

وأكد وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي أن اتفاقية “أوبك” تمضي بخطى صحيحة، مشيرا في الوقت ذاته الى انه يجب اعطاء السوق بعض الوقت.

واكمل المزروعي: “اللجنة ستجتمع بتاريخ 20 يناير الحالي لمناقشة الآليات التي سيتم مراقبة الانتاج بها”.