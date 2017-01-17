“طيران ناس” توقع عقدًا مع “إيرباص” لشراء 120 طائرة بقيمة 32 مليار ريال سعودي

وقع “طيران ناس” اتفاقية مع شركة إيرباص لشراء 120 طائرة من طراز A320neo، وذلك بقيمة إجمالية قدرها 32 مليار ريال سعودي؛ حيث تم الاتفاق على شراء 80 طائرة تم جدولة استلامها بداية من عام 2018 وحتى 2026، مع أحقية طيران ناس لشراء 40 طائرة إضافية في المستقبل.

وتعتبر هذه الصفقة ثاني أكبر صفقة شراء طائرات من طراز A320neo بالشرق الأوسط، وينتظر أن يكون لها تأثير كبير على سوق الطيران بالمنطقة، وأن يتوسع طيران ناس توسعًا هائلًا بالوصول لوجهات جديدة داخلية ودولية، بعد 10 سنوات منذ انطلاق أول رحلاته في فبراير عام 2007؛ حيث نقل طوال مسيرته أكثر من 30 مليون مسافر على متن 260,000 رحلة.