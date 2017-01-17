عدد قياسي من السياح في قبرص خلال 2016



استقبلت جزيرة قبرص اكثر من ثلاثة ملايين سائح عام 2016 محطمة رقما قياسيا سابقا يعود الى العام 2001، بحسب ما اعلنت وزارة المالية القبرصية.

ونجحت قبرص في اجتذاب قسم من السياح الذين كانوا يقصدون سابقا مصر وتركيا البلدان اللذان يشهدان اعتداءات منذ اشهر.

وزار 3,19 ملايين سائح في 2016 جمهورية قبرص (القسم الجنوبي اليوناني من الجزيرة)، وهو رقم اعلى من رقم قياسي سجل في 2001 وبلغ حينها 2,69 مليون سائح.

وقال مكتب السياحة الوطني القبرصي “انها سنة مميزة” معتبرا مع ذلك ان هناك حاجة “لجهد كبير من الجميع” لتسجيل الارقام ذاتها في 2017.

وكان البريطانيون الاكثر اقبالا على زيارة قبرص مع ارتفاع بنسبة 11,2% ليبلغ عددهم 1,16 مليون العام الماضي.

وحل الروس في المرتبة الثانية بـ 781 الف سائح (زيادة بنسبة 48,9%).

لكن الارتفاع الاكبر سجل في عدد السياح الاسرائيليين (50,9%) مع 148 الفا و739 سائحا.

كما سجل ارتفاع في عدد السياح الفرنسيين (16,7%) مع وصول 42 الف سائح في 2016 مقابل 36 الفا في 2015.

وتشمل عائدات السياحة نحو 12% من الناتج الاجمالي لقبرص التي يبلغ عدد سكانها مليون نسمة وشهدت ازمة مالية حادة في 2013.