“خروج منظم شرط مسبق اساسي” للعلاقة بين الاتحاد الاوروبي وبريطانيا بعد البريكست



اعلن مفاوض المفوضية الاوروبية الفرنسي ميشال بارنييه على تويتر ان “خروجا منظما (لبريطانيا) شرط مسبق اساسي” للعلاقة المقبلة بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي.

وكتب بارنييه على تويتر عن بريكست “ان اتفاقا منظما حول خروج بريطانيا شرط مسبق اساسي للشراكة المقبلة. اولويتي هي التوصل الى اتفاق جيد للدول الـ 27 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي.

وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اعلنت في خطاب قبل ساعات ان بلادها “ستخرج من السوق الاوروبية الموحدة”.

وقالت انه لا يمكن لبلادها البقاء في السوق الاوروبية الموحدة ودعت الى “شراكة جديدة منصفة” لن تترجم بوضع الدولة العضو الجزئي او الشريك للاتحاد.

ودعت ايضا الى “تطبيق ذلك على مراحل” تفاديا “لتغيير جذري” بعد انهاء مفاوضات بريكست.

وهذه المفاوضات التي ستستمر عامين ستبدأ مع تفعيل المادة 50 في معاهدة لشبونة ووعدت ماي بانها ستطلق في نهاية اذار/مارس.

وكتب بارنييه في تغريدة ثانية “اننا مستعدون عندما تكون بريطانيا مستعدة. وحده تفعيل (المادة 50) قادر على اطلاق مفاوضات” بريكست.