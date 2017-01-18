أسهم أوروبا تغلق مستقرة بعد خطاب ماي



أنهت الأسهم الأوروبية الجلسة مستقرة، مبتعدة عن مستويات منخفضة بعدما ألقت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي خطابا تضمن بعض الوضوح لخطط بلادها الرامية للخروج من الاتحاد الأوروبي.

وأغلق مؤشر ستوكس الاوروبي منخفضا 0.1% بعدما تراجع بنحو 0.7% قبل بدء خطاب ماي مباشرة. وهبط مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 1.5% مسجلا أكبر تراجع له في يوم واحد منذ يونيو حزيران 2016 مع صعود الجنيه الاسترليني بفعل خطاب ماي.

وأغلق مؤشر قطاع البنوك الأوروبي دون تغير يذكر بعد جلسة متقلبة شهدت تحوله من أحد أكبر الخاسرين إلى الرابح الأكبر بين القطاعات.

وارتفع سهم بانكو بوبولار الأسباني 6.6% بينما صعد سهم بنك أوني كريديت الإيطالي 2.7%

لكن سهمي إتش.إس.بي.سي وناتكسيس هبطا 1.9 و1.6% على الترتيب.

وصعد سهم لوفتهانزا نحو 7.3% إذ جذب اهتمام المستثمرين بعدما قالت صحيفة إيطالية إن الاتحاد للطيران الإماراتية مهتمة بشراء حصة في الناقلة الألمانية.

لكن السهم قلص مكاسبه عند الإغلاق ليسجل ارتفاعا 4.3%، بعدما قال مصدران مطلعان إن لوفتهانزا لا تجري مباحثات مع الشركة التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها.

وظل أداء مؤشر قطاع الموارد الأساسية ضعيفا إذ تراجع 0.6% متضررا من انخفاض أسعار النحاس. وتراجعت أسهم أنجلو أمريكان وبي.إتش.بي بيليتون وريو تينتو بنحو اثنين في المئة.

وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي منخفضا 0.5%، بينما تراجع داكس الألماني 0.1%.