أرباح “البنك الأهلي التجاري” ترتفع إلى 9.3 مليارات ريال في 2016



ارتفعت صافي أرباح “البنك الأهلي التجاري” 7.5% خلال الربع الرابع من 2016 لتصل إلى 2.29 مليار ريال، مقارنة مع 2.13 مليارا سجلها في الربع المماثل من العام السابق، وبلغ ربح السهم الواحد 4.66 ريال مقابل 4.54 ريال للفترة نفسها من العام السابق.

وكشف البنك عن تحقيقه 9.32 مليارات ريال أرباحاً صافية خلال عام 2016 مقابل 9.09 مليار ريال للعام السابق، وبنمو نسبته 2.5%.

من جانبه، صرح منصور الميمان رئيس مجلس إدارة البنك: “إن نمو وتنوع منتجات البنك التمويلية قد أدى إلى ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة بنسبة 7.7% حيث بلغ 13.55 مليار ريال خلال عام 2016، مقابل 12.58 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وبلغ صافي الدخل من العمولات الخاصة خلال الربع الرابع 3.36 مليار ريال مقابل 3.17 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 6.1%، وبلغ إجمالي دخل العمليات خلال الربع الرابع 4.60 مليار ريال مقابل 4.44 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 3.6%”.

وأضاف الميمان: “إن موجودات البنك بلغت 441 مليار ريال مقابل 449 مليار ريال في نهاية العام السابق وذلك بانخفاض قدره 1.6%. كما نمت محفظة التمويل والسلف لتصل إلى 254 مليار ريال خلال الاثني عشر شهراً مقابل 253 مليار ريال من العام السابق. كما بلغت الاستثمارات 112 مليار ريال مقارنة بمبلغ 134 مليار ريال وذلك بانخفاض قدره 16.8%، كما بلغت ودائع العملاء 316 مليار ريال مقابل 324 مليار ريال العام السابق بنسبة انخفاض 2.5%”.