إيران توقع عقدا مع الصين بـ 3 مليارات دولار لتحديث منشآت تكرير النفط



تعتزم إيران توقيع عقد مع الصين بقيمة ثلاثة مليارات دولار الشهر المقبل لتحديث منشآت تكرير النفط الإيرانية، نقلا عن وكالة مهر الإيرانية للأنباء.

وذكرت الوكالة أن عباس كاظمي نائب وزير النفط الإيراني قال في طهران إن الاتفاق سيركز على تحديث مصفاة عبادان لتكرير النفط.

ونقلت مهر عن كاظمي قوله “الأسبوع الماضي فتحت الصين رسميا التمويل لخطة إصلاح وتحسين جودة مصفاة عبادان.”

ومصافي النفط الإيرانية في حالة متهالكة بعد عقوبات استمرت سنوات حالت دون الحصول على قطع الغيار والتقنيات الجديدة.

وقال كاظمي إن من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق حين يزور وفد من مسوؤلي قطاع النفط الصيني طهران الشهر المقبل وفقا لما ذكرته وكالة مهر.