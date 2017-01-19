قوة الدولار تهبط بأسعار النفط لأدنى مستوى في أسبوع



تراجعت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في أسبوع بفعل قوة الدولار وتوقعات بأن المنتجين الأمريكيين سيرفعون مستوى الإنتاج رغم انخفاض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) من مستوى قياسي.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي في فبراير/شباط بعد انخفاضه على مدى ثلاثة شهور بعدما زادت شركات الطاقة أنشطة الحفر.

واختتم خام القياس العالمي مزيج برنت الجلسة عند 53.92 دولار للبرميل بانخفاض 1.55 دولار أو 2.79%، بينما نزل الخام الأمريكي 1.40 دولار أو 2.67% ليبلغ عند التسوية 51.08 دولار للبرميل.

وقبل التسوية بلغ الخامان في العقود الآجلة أدنى مستوياتهما منذ 11 يناير/كانون الثاني.

وارتفع الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية نحو 0.6% وهو ما أثر سلبا على النفط المقوم بالعملة الأمريكية.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن يزيد الإنتاج في أكبر حقول النفط الصخري الأمريكية بواقع 40750 برميلا يوميا إلى 4.748 مليون برميل يوميا في فبراير شباط.

وأشارت أوبك إلى تقلص فائض المعروض النفطي العالمي لكنها قالت في تقريرها الشهري إن الإنتاج الأمريكي قد يتعافى مع ارتفاع أسعار الخام بعدما ساهمت تخفيضات إمدادات منتجين آخرين في زيادة أنشطة الحفر للتنقيب عن النفط الصخري.