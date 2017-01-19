الذهب يخسر أعلى مستوى في 8 أسابيع بعد صدور بيانات التضخم

هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع صدور بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في عامين ونصف العام بما أدى إلى صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1209.34 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني يوم أمس.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير/شباط 0.07% ليبلغ عند التسوية 1212.10 دولار للأونصة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.3% الشهر الماضي و2.1% في 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول مسجلا أكبر زيادة سنوية منذ يونيو/حزيران 2014.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تحولت الفضة للانخفاض 0.1 بالمئة إلى 17.14 دولار للأونصة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في شهرين عند 17.33 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.3% إلى 961.49 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.2% إلى 749.30 دولار للأونصة.