rss.gif

CNBC Arabia

الذهب يخسر أعلى مستوى في 8 أسابيع بعد صدور بيانات التضخم

 
الخميس يناير 19 , 2017

هبطت أسعار الذهب من أعلى مستوى له في ثمانية أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة مع صدور بيانات تظهر ارتفاع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأعلى وتيرة في عامين ونصف العام بما أدى إلى صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1209.34 دولار للأونصة، بعدما بلغ أعلى مستوياته منذ منتصف نوفمبر/تشرين الثاني يوم أمس.

وتراجع الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم فبراير/شباط 0.07% ليبلغ عند التسوية 1212.10 دولار للأونصة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الأربعاء إن مؤشرها لأسعار المستهلكين ارتفع 0.3% الشهر الماضي و2.1% في 12 شهرا حتى ديسمبر/كانون الأول مسجلا أكبر زيادة سنوية منذ يونيو/حزيران 2014.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تحولت الفضة للانخفاض 0.1 بالمئة إلى 17.14 دولار للأونصة بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوى في شهرين عند 17.33 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 1.3% إلى 961.49 دولار للأونصة، بينما زاد البلاديوم 0.2% إلى 749.30 دولار للأونصة.

 
 