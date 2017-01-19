بارقة أمل في استمرار العلاقات الجيدة بين روسيا وأوبك

قال كيريل ديمترييف المسؤول الروسي الكبير بأنه يعتقد أن التعاون بين بلاده ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج قد يستمر لأعوام بدعم من الاستثمارات عبر الحدود بين السعودية وروسيا. وكان ديمترييف الذي يدير صندوق الاستثمار المباشر الحكومي الروسي البالغة قيمته 10 مليارات دولار أول من توقع العام الماضي أن تخفض موسكو إنتاج النفط بالتعاون مع أوبك.

وتحدث ديمترييف العام الماضي عن إجراء مشترك محتمل بعد لقائه مع مسؤولين سعوديين في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، كما اتفقت روسيا على خفض الإنتاج مع أوبك الشهر الماضي، إذ أنه ورغم التوترات السياسية الكبيرة التي تشوب علاقة روسيا مع بعض كبار الأعضاء في أوبك، إلا أنها تمكنت من التوصل إلى حل وسط مع المنظمة بخصوص خفض الإنتاج.

وفي ديسمبر كانون الأول أيضا اتفقت قطر حليف السعودية على استثمار 2.7 مليار دولار في شراء أسهم بشركة النفط الروسية الحكومية العملاقة روسنفت.