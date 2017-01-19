ترامب يطير إلى واشنطن وأوباما يرحل

يتوجه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى واشنطن عشية أدائه القسم ليصبح الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، حيث سيمضي هناك أربع سنوات بتصميم على تغيير السياسة الأمريكية.

وسيغادر الملياردير الجمهوري الذي يتابعه عشرون مليون شخص على موقع تويتر البرج الذي يحمل اسمه في نيويورك متوجها إلى واشنطن حيث سيمضي ليلته قبل ان ينتقل الجمعة الى البيت الابيض، علماً أنه سيسافر من الآن فصاعداً على متن الطائرة الرئاسية ولن يستخدم طائرة البوينغ الشخصية المتوقفة في مطار لاغوارديا، ليصبح بعد مغادرة باراك اوباما الراكب الحصري للطائرة الرئاسية “Air Force One”.

وسيضع الرئيس المنتخب إكليلا من الورود في مقبرة ارلينغتون العسكرية ثم سيلقي كلمة على الضفة الأخرى من نهر بوتوماك في نصب لينكولن الذي سيكون مركز احتفالات تنصيبه بحفلات موسيقية من موسيقى الكانتري والعاب نارية، ليؤدي ترامب بعد ذلك اليمين في الهواء الطلق بالكونغرس ظهيرة يوم الجمعة لتبث هذه المراسم كل شاشات العالم.

وبدأ مئات الآلاف من الاميركيين من مؤيدين ومتظاهرين محتجين بالتدفق إلى العاصمة الفدرالية لحضور هذه المراسم التقليدية الديمقراطية التي سيحضرها عدد كبير من شخصيات الجمهورية، وخصوصا منافسته التي هزمت هيلاري كلينتون وثلاثة رؤساء سابقين.

وتشكل الأيام الأولى لولاية أي رئيس أميركي جديد الصفحات الأولى للفصل الذي ينوي كتابته في تاريخ الولايات المتحدة.