الإمارات تخطو خطوة نادرة باستيراد الديزل من سنغافورة

ذكرت هيئة التجارة السنغافورية International Enterprise أن الإمارات العربية المتحدة استوردت نحو 24 ألف طن من الديزل من سنغافورة في الأسبوع المنتهي 18 يناير كانون الثاني، ويقول التجار أن الإمارات مصدر صاف عادة ومن النادر أن تستورد الوقود.

وكانت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) قد أوقفت نحو نصف طاقة مصفاة الرويس البالغة 800 الف برميل يوميا الأسبوع الماضي بعد حريق لكنها أعادت بعد ذلك تشغيل وحدة خام حسبما ذكرت مصادر بالقطاع.

وقالت الشركة أن تأثير ذلك يقتصر على إمدادات البروبيلين، إلا أن تاجراً قال أن أدنوك أرجأت ما لا يقل عن شحنتي ديزل كان من المتوقع تحميلهما في يناير كانون الثاني.