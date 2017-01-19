التفاؤل يغمر “سابك” السعودية للبدء بمشروع إكسون موبيل بأمريكا

صرح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك” بأن الشركة ما زالت متفائلة بمشروع البتروكيماويات المقترح في الولايات المتحدة مع إكسون موبيل وسيتم اتخاذ قرار مبدئي بخصوص هذا الاستثمار في غضون أشهر، حيث كانت سابك التي تعتبر إحدى كبرى شركات البتروكيماويات في العالم تعد في يوليو تموز تدرس بناء مجمع للبتروكيماويات على ساحل الخليج الأمريكي مع وحدة تابعة لإكسون موبيل، ومن المقرر أن يورد المشروع الايثيلين إلى وحدات أخرى لإنتاج المشتقات.

وذكر الرئيس التنفيذي لسابك يوسف البنيان أن الشركة قد تصدر إعلانا بخصوص مشروع الايثيلين في الربع الثاني من العام الحالي وإن كان ذلك غير مؤكد، وتحرص سابك على الاستثمار في الخارج لتنويع مخاطرها وتحسين إمكانية دخولها للأسواق الأجنبية. فأكد البنيان على أن الشركة تتطلع لضخ استثمارات أخرى بالولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 2.5 مليار وثلاثة مليارات دولار.

ولدى سؤاله عن آفاق مبيعات سابك في الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب الذي تعهد بتعزيز الشركات المحلية، قال البنيان أن سابك تعتبر نفسها مصنعاً محلياً نظراً لمنشآتها في الولايات المتحدة، وأشار إلى أنه لا يرى خطرا على أصول سابك جراء تصويت الكونغرس الأمريكي في سبتمبر أيلول الماضي على قانون جاستا الذي يسمح لأقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر أيلول بمقاضاة السعودية.