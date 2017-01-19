أسهم أوروبا تتراجع رغم صعود سهم زودياك ايروسبيس الفرنسية



أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة، على الرغم من صعود سهم زودياك ايروسبيس الفرنسية بعد عرض استحواذ من شركة سافران الفرنسية.

وقفز سهم زودياك 22.8% بعدما عرضت سافران تسعة مليارات دولار لشراء الشركة المصنعة لمقاعد الطائرات. وبعد تسجيل رد فعل إيجابي في البداية هبطت أسهم سافران لتنهي الجلسة منخفضة 5.4%.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية منخفضا 0.1% في نهاية يوم شهد تعاملات متقلبة أذكتها تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي بعد قرار البنك الذي كان متوقعا على نطاق واسع بالإبقاء على أسعار الفائدة وبرنامج شراء الأصول دون تغيير.

وقلل دراجي من أهمية ارتفاع التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني منخفضا 0.54% في حين نزل المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.25% بينما لم يسجل المؤشر داكس الألماني تغيرا يذكر.