ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكي على غير المتوقع الأسبوع الماضي



زادت مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة على غير المتوقع الأسبوع الماضي مع تخفيض المصافي لإنتاجها بشكل حاد، في الوقت الذي ارتفعت فيه مخزونات البنزين وانخفضت مخزونات نواتج التقطير.

وارتفعت مخزونات النفط الخام بمقدار 2.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 13 يناير/كانون الثاني في حين كانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 342 ألف برميل.

غير أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية قالت إن مخزونات الخام في مركز تسليم العقود الأمريكية الآجلة في كاشينج بولاية أوكلاهوما هبطت بمقدار 1.3 مليون برميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن استهلاك مصافي التكرير من الخام هبط بمقدار 639 ألف برميل يوميا حيث نزلت معدلات تشغيل المصافي 2.9 نقطة مئوية إلى 90.7% من طاقة التكرير الإجمالية.

وارتفعت مخزونات البنزين ستة مليون برميل مقابل توقعات محللين في استطلاع لرويترز بزيادة قدرها مليوني برميل.

وأظهرت البيانات أن مخزونات نواتج التقطير -التي تشمل الديزل وزيت التدفئة- انخفضت بمقدار مليون برميل مقارنة مع توقعات بزيادة قدرها 162 ألف برميل.

وهبطت واردات الولايات المتحدة من النفط الخام الأسبوع الماضي بمقدار 651 ألف برميل يوميا.