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CNBC Arabia

شاهد لتعرف ميشيل اوباما .. أكثر !

 
الخميس يناير 19 , 2017

توكل باراك اوباما تنظيف الصحون .. وجعلته يقلع عن التدخين ..
شاهد لتعرف #ميشيل_اوباما ..  أكثر !

 
 