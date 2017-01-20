التضخم في المغرب يتراجع إلى 1.6% على أساس سنوي في ديسمبر



تراجع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المغرب إلى 1.6% في ديسمبر/كانون الأول من 1.9% في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب تباطؤ الزيادة في أسعار السلع غير الغذائية.

وتراجع معدل تضخم أسعار السلع غير الغذائية إلى 0.7% في عام حتى ديسمبر/ كانون الأول انخفاضا من 1.3% في نوفمبر/تشرين الثاني.

ونزل معدل التضخم السنوي لأسعار المواد الغذائية إلى 2.7% من 2.8% في الشهر السابق.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب إن تكلفة الاتصالات تراجعت 0.2% لكن أسعار الفنادق والمطاعم زادت 2.5%. ولم تفصح المندوبية عن المزيد من التفاصيل.

وعلى أساس شهري تراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في ديسمبر/كانون الأول من 0.3% في نوفمبر/تشرين الثاني حيث هبط التضخم في أسعار المواد الغذائية إلى 0.2% من 0.7%.