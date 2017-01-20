أسعار الذهب تهبط بانتظار تنصيب ترامب



انخفضت أسعار الذهب في وقت يتوقع فيه المستثمرون من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن يهدئ الأسواق بعودته إلى تبني لهجة تصالحية في خطاب تنصيبه.

وقال محللون إنه إذا عاد ترامب لنبرته المطئمنة التي تحدث بها في نوفمبر تشرين الثاني بعد انتخابه مباشرة فلن تكون هناك حاجة كبيرة للجوء إلى الذهب باعتباره ملاذا آمنا.

ومن المقرر أن يؤدي ترامب اليمين الدستورية بعد إغلاق الأسواق الأوروبية.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5% إلى 1199.09 دولار للأونصة، بينما تراجع المعدن في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1199.50 دولار للأونصة.

ومما يضغط على الذهب أيضا ارتفاع الدولار الذي يزيد من تكلفة المعدن الأصفر على حائزي العملات الأخرى. وزاد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية 0.3% إلى 101.40 .

وعززت بيانات أفضل من المتوقع عن الوظائف الأمريكية وقطاعي الإسكان والمصانع بالولايات المتحدة وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد الأمريكي قوي بما يكفي لرفع أسعار الفائدة.

ويتأثر الذهب كثيرا بارتفاع أسعار الفائدة الذي يزيد من تكلفة الفرص البديلة الضائعة على حائزي الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب بينما يعزز الدولار المقوم به المعدن.

وارتفع الذهب أكثر من سبعة بالمئة منذ هبوطه لأدنى مستوى له في أكثر من عشرة أشهر ونصف الشهر في ديسمبر/كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.8 بالمئة إلى 16.87 دولار للأونصة.

وهبط البلاتين 0.5% إلى 954.40 دولار للأونصة بعدما لامس أدنى مستوياته منذ الخامس من يناير/ كانون الثاني عند 943.75 دولار للأونصة في الجلسة السابقة.

وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 752.45 دولار للأونصة.