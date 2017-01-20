وزير المالية الألماني يستبعد وقوع حرب تجارية مع أمريكا بسبب تصريحات ترامب

قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله إنه لا يتوقع نشوب حرب تجارية مع الولايات المتحدة رغم انتقاد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لشركات صناعة السيارات الألمانية، لكنه قال إن ألمانيا ستشدد على التزام الولايات المتحدة بالاتفاقيات الدولية.

وقال شيوبله لمجلة دير شبيجل الألمانية “الولايات المتحدة أيضا وقعت اتفاقيات دولية… لا أعتقد أن حربا تجارية كبيرة ستندلع في الغد ولكن من الطبيعي أن نشدد على الالتزام بالاتفاقيات.”

وكان ترامب انتقد شركات صناعة السيارات الألمانية لعدم إنتاجها المزيد من السيارات في الولايات المتحدة وحذر من أنه سيفرض ضريبة حدودية تبلغ 35 بالمئة على السيارات المستوردة إلى السوق الأمريكية.