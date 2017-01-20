ترامب: من الان فصاعدا “اميركا فقط ستكون اولا”



تعهد الرئيس الاميركي دونالد ترامب في خطاب التنصيب الذي القاه اليوم بان رؤية “وضع اميركا فقط اولا” ستحكم جميع قرارات الولايات المتحدة من الان فصاعدا.

وقال “من اليوم فصاعدا فان رؤية جديدة ستحكم بلادنا. من هذا اليوم فصاعدا ستكون اميركا فقط اولا”.

وتابع “معا سنجعل اميركا قوية مرة اخرى. سنجعل اميركا ثرية مرة اخرى. سنجعل اميركا فخورة مرة اخرى. سنجعل اميركا امنة مرة اخرى. نعم معا سنعيد الى اميركا عظمتها مرة اخرى”.

وأضاف: الولايات المتحدة أنفقت تريليونات الدولارات في الخارج في حين تضررت البنية التحتية في الولايات المتحدة.