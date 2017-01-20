عملات تذكرية في روسيا كتب عليها “إننا نثق بترامب”



قامت شركة معادن روسية اسمها Art-Grani بإصدار طبعة لنسخ محدودة من عملة تذكارية تحمل صورة دونالد ترامب الرئيس رقم 45 للولايات المتحدة،ويحمل أحد وجهي العملة صورة ترمب، في حين كُتب على الوجه الآخر “إننا نثق بترامب”.

وبلغ عدد الطبعات 25 من الفضة، وخمس ذهبية، و15 مزيجا بين الذهب والفضة.

وقال فلاديمير فاسيخين، مدير الشركة لتلفزيون “أسوشيتد برس” إن القطع النقدية تهدف إلى التعبير عن “الآمال المرتبطة بترامب”، خصوصا في ما يتعلق برفع العقوبات عن روسيا، وأنه ربما تتغير بيئة التواصل “بين الولايات المتحدة وروسيا”.

وقال ترمب إنه سيكون على استعداد لتخفيف العقوبات ضد روسيا في مقابل اتفاق للحد من الأسلحة النووية.

ويأتي ذلك بعد شهور من إشادته، في سياق حملته الانتخابية، بفلاديمير بوتين، وذلك خلال المناظرات الرئاسية.

ولم تحدد بعد الأسعار التي سيتم بها بيع النسخ الأخرى، في حين قدرها مدير الشركة بـ”الآلاف من الدولارات”، دون تحديد.



لكن العملة ليست هي الطريقة الوحيدة التي تحتفل بها روسيا بالرئيس الأميركي الجديد، ففي مشهد آخر، انتشرت صور على “تويتر” تظهر متجر ملابس في موسكو يحمل اسم “جيش روسيا” وهو يقدم خصما (تنزيلات) قدرها 10% لحملة جوزارت السفر الأميركية احتفالا بتنصيب ترامب.