القبض على متهم سرق 38.5 كيلوغرام من الذهب بقيمة 1.6 مليون دولار من نيويورك



قالت الشرطة الأمريكية إن رجلا مطلوبا لسرقته دلوا يحتوي على رقائق ذهب تصل قيمتها إلى 1.6 مليون دولار من شاحنة مصفحة في نيويورك قبل أربعة اشهر اعتقل في غرب الإكوادور.

ووجهت اتهامات إلى خوليو نيفلو الإكوادوري الجنسية بسرقة دلو من الألومنيوم سعة 19 لترا يحتوي على حوالي 38.5 كيلوجرام من الذهب في منطقة ميدتاون مانهاتن في 29 سبتمبر أيلول.

وقالت وزارة الداخلية في الإكوادور في بيان إنه تم القبض عليه شمالي جواياكيل يوم الأربعاء.

وقالت إدارة شرطة نيويورك في تغريدة على تويتر يوم الخميس إن دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية ساعدت في القبض على نيفلو.

وقالت شرطة نيويورك في ديسمبر كانون الأول إنها تعتقد أن نيفلو (53 عاما) هرب إلى لوس أنجليس.

وأظهرت مقاطع من كاميرا المراقبة نشرتها الشرطة نيفلو وهو يحوم حول الشاحنة قبل أن يستغل لحظات انصرف فيها انتباه رجال الأمن عن المراقبة ليضع يده على غنيمته ويفر بها.