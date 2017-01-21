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CNBC Arabia

حقائق مثيرة عن البيت الابيض

 
السبت يناير 21 , 2017

البيت الابيض : مسكون، فيه محل نجارة وصديق للبيئة !

حقائق مثيرة عن البيت الابيض..

 

 
 