تنصيب ترامب يخيف الأسواق العالمية … والذهب يتابع تفوقه على النفط

ساد جو من التوتر بتعاملات الأسواق العالمية في ختام الأسبوع المنصرم، وذلك استجابة لمخاوف المستثمرين من تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصريحاته النارية، حيث تتجه مؤشرات الأسواق الأوروبية للهبوط إلى أكبر خسائرها الأسبوعية منذ قبيل فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية.

المؤشرات الأمريكية:

سجلت الأسهم الأمريكية تراجعات أسبوعية بالتزامن مع دخول ترامب للبيت الأبيض، حيث انخفض مؤشر ”داو جونز” الصناعي الاميركي بـ 58.4 نقطة في تداولات الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستويات 19,827.2 نقطة.

كما تراجع أيضاً مؤشر “ستاندرد آند بورز 500″ بشكل طفيف، بنسبة 0.2% ليستقر عند مستوى 2,271.3 نقطة.

المؤشرات الأوروبية:

عكست المؤشرات الأوروبية مسارها الصاعد لتتجه نحو المنطقة الحمراء بفعل تخوف المستثمرين من خطابات ترامب النارية.

حيث هبط مؤشر “فوتسي” البريطاني بنسبة 1.9% أو 139.3 نقطة ليصل مستوى 7.198.4 نقطة.

فيما صمد مؤشر “داكس” الالماني ليبقى عند مستويات 11.630 نقطة. بينما تراجع مؤشر كاك الفرنسي بسنبة 1.5% أي ما يعادل نحو 71 نقطة ليستقر عند مستوى 4.850 نقطة.

المؤشرات الآسيوية

كما سجلت المؤشرات الآسيوية أيضاً تراجعات ليقفل مؤشر نيكاي الياباني تداولات الأسبوع عند 19,137 نقطة منخفضاً بذلك نحو 149.3 نقطة.

والمعدن الأصفر يتابع تفوقه على خام برنت:

واصل الذهب تحقيق مكاسبه الأسبوعية بالرغم من ضغط ارتفاع الدولار عليه، يذكر أن الذهب ارتفع أكثر من 7% منذ هبوطه لأدنى مستوى له في أكثر من 10 أشهر ونصف الشهر.

بينما تراجع النفط بشكل طفيف خلال تعاملات الأسبوع، لينخفض إلى 55.49 دولاراً للبرميل.