حبل الكذب قصير .. اقطعه بـ 3 خطوات فقط!

في الوقت الذي قد يرهق فيه الشخص نفسه باختلاق قصص وهمية وإخفاء الحقيقة عن الطرف الآخر، يبرع العلم الحديث بالتوصل إلى استراتيجيات تكشف الكذب، ولأن الجميع يكذب بما فيهم نحن أيضاً، أشار كريس فوس في كتابه “لا تُجزّئ الاختلاف” وهو عميل سابق في مكتب التحقيق الفدرالي FBI إلى 3 طرق لكشف كذب المتحدث، فلنتعرف عليها:

1. ابحث في الاختلاف بين ما يقوله الشخص وكيف يقول ذلك:





حينما يقص الشخص حديثاً ما، فالكلمات التي ينتقيها تشغل 7% من أهمية الرسالة المقصودة، و38% تأتي من نبرة صوته، و55% من لغة الجسد والوجه، فيقول فوس أن نبرة الصوت ولغة الجسد هما الأداتان الأهم في كشف الكذب، لذا يوصي بأن يركز الشخص على نبرة صوت المتحدث ولغة جسده ليدرس تطابقهما مع ما يقوله، فعلى سبيل المثال، إن قال الشخص: ” ليس لدي مشكلة معك” لكنه عابس أو يتجنب التواصل البصري، فهناك احتمال كبير بأن يكون الشخص غير صادق فيما يقول.

2. التقلب في الحديث أو التلكؤ









لتكشف كذب أحدهم، ركز على إجاباته، فقد يجيبك بنعم ثم بلا مباشرة، وهو في نفس الوقت ليس شرطاً حتمياً، إلا أن التلكؤ في الحديث يكشف عدم الصدق فب كثير من الأحيان، وهنا يتوجب عليك طرح السؤال ذاته بأشكال مختلفة، كأن تسأله: “ماهي أكبر التحديات التي واجهتها؟” و”ماهو الشيء الذي يترصد بنا؟” و” ماهو الأمر الذي تعتقد بأنه أصعب ما سيواجهنا؟”

3. إطالة الحديث والإشارة إلى أشخاص آخرين





يمل معظم الأشخاص الكاذبين إلى الإسهاب في حديثهم واستخدام جمل وعبارات طويلة لشعورهم بالقلق مما إن كان حديثهم سيقنع الطرف الآخر أم لأ فيبذلون قصارى جهدهم في الإقناع، كما أنهم يتطرقون خلال حديثهم إلى أشخاص آخرين بدلاً من الحديث عن أنفسهم، وذلك لإضافة المزيد من المسافة بين أنفسهم وبين الكذبة في حد ذاتها.

نور قاضي أمين