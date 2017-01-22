لا أقساط مالية في هذه الجامعات!

مع ارتفاع تكاليف الجامعات بما يصل إلى 1.3 مليون دولار في العام الواحد، يبحث الكثيرون عن خيارات أفضل وأقل تكلفة لتكملة تعليم أبنائهم، ولكن هل كنت تعلم بوجود جامعات مجانية تماما؟ فلنتعرف على بعضها:

كلية بيريا





تقع هذه الكلية في ولاية كنتاكي الأمريكية، وتستقطب الطلاب الملتزمين بالعمل الجاد فقط، ليحصلوا على منحة دراسية لأربع سنوات، كما أن كل طلب فيها يحصل على لابتوب مجاناً، أما تكاليف الدراسة فهي: 0 دولاراً!

الكمين: حضور المحاضرة والصفوف هو أمر إلزامي، ويجب على كل طالب فيها العمل في حرمها الجامعي لعدد من الساعات أسبوعياً، أما المنحة الدراسة فلا تغطي المسكن ولا المأكل ولا غيرها من النفقات ، غير أن المساعدات المالية متوفرة لمساعدة الطلاب على تحمل هذه النفقات.

جامعة أوزاركس





تقع الجامعة في كلاركسفيل أركنساس، ويطلق عليها “العمل الشاق” لأنها تعد إحدى أصعب الجامعات، كما أن نسبة القبول فيها للطلاب المسجلين 8%، لا يدفع الطلاب فيها أي قسط، أما المنحة الدراسية فيها فتغطي كافة تكاليف التعليم، وهي جامعة تابعة للكنيسة المشيخية في ولاية ميزوري.

الكمين: يطلب من كل طالب العمل لخمس عشرة ساعة أسبوعياً بالإضافة إلى أسبوعين يتوجب عليهم العمل فيهما لمدة 40 ساعة كجزء برنامج التعليم في الجامعة، وعلى الرغم من أنها مجانية، إلا أنه يجب على طلاب السنتين الأولى والثانية دفع مصاريف المسكن والمأكل والنفقات الأخرى.

جامعة ديب سبرينغز





قد تتشابه كافة الجامعات حول العالم بنمط الدراسة، حينما يستيقظ الطلاب ليتوجهوا إلى قاعاتهم لحضور المحاضرات، إلا أن الأمر يختلف بعض الشيء في جامعة ديب سبرينغز الواقعة في ولاية كاليفورنيا، حيث يصحو الطلاب فيها قبل شروق الشمس ليحلبوا الأبقاء ويعدوا الطعام ويساعدوا في عملية ولادة العجول.. يعطى الطلاب فيها منحة دراسية تغطي نفقات التعليم والمسكن والمأكل.

الكمين: تقبل الجامعة 2 إلى 25 طالباً شاباً في المتوسط خلال العام الدراسي الواحد كما يجب على الطلاب التخلي عن الكثير من وسائل الراحة والرفاهية أثناء دراستهم فيها، كما أنه لا وجود لشبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة فيسبوك!

الأكاديمية البحرية الأمريكية





ثوفر الكلية للطلاب تكاليف النفقات الدراسية والمسكن والمأكل وتقع في ولاية ماريلاند، فيحصل خريجوها على وظائف داخل الجيش وخارجه.

الكمين: يجب على جميع الخريجين العمل لمدة خمس سنوات على الأقل كضباط في البحرية.

نور قاضي أمين