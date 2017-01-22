العراق يبيع سندات بضمان أمريكي بقيمة مليار دولار

أعلن العراق بيع سندات تضمنها الولايات المتحدة قيمتها مليار دولار بفائدة 2.1 % وهو معدل أقل بكثير من 9% التي تدفعها بغداد على ديونها غير المضمونة، حيث تعاني حكومة العراق لاعتمادها اعتمادا شبه تام على دخل النفط وتكابد لتمويل إنفاقها منذ تراجع أسعار الخام في 2014 وهو العام نفسه الذي استولى فيه مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على ثلث أراضي البلاد.

وكانت الحكومة العراقية قد أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني عن عزمها على إصدار سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية للمساعدة في تقليص عجز ميزانية 2017.

وقالت الحكومة أن السندات ستباع على شريحتين متساويتين حجم الواحدة مليار دولار على أن تضمن الحكومة الأمريكية إحداهما مما سيخفض تكلفة الاقتراض.

ومنحت وكالتا التصنيف الائتماني ستنادرد اند بورز ووكالة فيتش العراق تصنيف B/B- ، كما يمتلك سندات دولية قيمتها 2.7 مليار دولار تستحق في 2028 بكوبون 5.8% ويبلغ عائدها الحالي نحو 9%.