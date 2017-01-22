المؤشرات المصرية تستهل تداولات الأسبوع على تباين

أنهت المؤشرات المصرية تداولات اليوم على تباين، حيث أغلق مؤشر السوق الرئيسي “أي جي إكس 30″ منخفضاً بنسبة 0.7% أو 84.6 نقطة ليصل إلى مستويات 12,722 نقطة.

في المقابل ارتفع المؤشر الثانوي “إي جي إكس 70″ بنقطتين ليستقر عند 462.6 نقطة، كما شهد مؤشر “إي جي إكس 100″ ارتفاعاً أيضاً بمقدار 4 نقاط لينهي التداولات عند مستوى 1131.8 نقطة.

وبلغت قيمة التداولات نحو 994.8 مليون جنيه.

وخسر رأس المال السوقي بنحو 800 مليون جنيه، ليغلق عند 611.7 مليار جنيه.

يذكر أن تعاملات العرب والأجانب اتجهت نحو الشراء، في المقابل ذهبت تعاملات المستثمرين المحللين للبيع.