160 مليار درهم قيمة العقود الإنشائية المبرمة في الإمارات خلال 2016

مع إقتراب عام 2020 …وهو العام المرتقب لاستضافة دبي معرض أكسبو العالمي… بدأت الحكومة الإمارتية بإعداد العدة اللازمة للحدث من خلال إعلانها عن مشاريع ضخمة متنوعة لجذب أموال المستثمرين، وتحسين بنيتها التحتية.

العام الماضي 2016 … تميز عن الأعوام التي سبقته … فقد أبرمت خلاله عقوداً إنشائية تجاوز عددها 1730 عقدا ، بقيمة إجمالية بلغت ما يقارب 160 مليار درهم…توزعت على عقود لتطوير الأبنية السكنية والفندقية ، والتجارية ، بالإضافة إلى بناء المدارس والمستشفيات.

وقد ذكر تقرير حديث لشركة BNC NETWORK أن القطاع العقاري استحوذ على حصة الأسد من تلك العقود بنسبة قدرها 67%، وبقيمة تجاوزت ال 100 مليار درهم.

وأشار تقرير BNC NETWORK إلى أن كل من شركة إعمار العقارية، ونخيل وداماك وميدان قادوا عمليات طرح العقود الإنشائية في القطاع العقاري في الإمارات. حيث استحوذت كل من منطقة جزيرة الريم وجزيرة ياس في أبوظبي، ونخلة جميرا والخليج التجاري في دبي ، على الجزء الاكبر من العقود المبرمة.

حجم العقود المبرمة وضع الامارات في موقع الصدارة خليجياً بعد إستحواذها على نحو 39% من اجمالي قيمة العقود الانشائية في دول الخليج خلال العام الماضي، والبالغة قيمتها 414 مليار درهم.

لكن ورغم الصورة الايجابية للعام 2016 الا أن التقرير أبدى تشاؤما بشأن السوق الاماراتي للعام الجاري حيث توقع تراجع قيمة العقود المبرمة في الإمارات إلى 156 مليار درهم متوقعاً عودة الزخم إليها خلال العام 2018.