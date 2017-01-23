واردات الصين من الغاز المسال ترتفع لمستوى قياسي في ديسمبر

أظهرت بيانات جمارك أن واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال سجلت مستوى قياسيا مرتفعا في ديسمبر كانون الأول بدعم من توجه البلاد نحو أنواع الوقود الأنظف.

وقالت الإدارة العامة للجمارك إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم استورد 3.73 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر كانون الأول بما يزيد على المستوى القياسي السابق الذي بلغ 2.66 مليون طن في نوفمبر تشرين الثاني ومستوى 2.10 مليون طن قبل عام.

وأطلقت الحكومة الصينية في 2014 “حربا على التلوث” لإصلاح الدمار الذي نتج عن النمو الذي ظل غير محكوم بضوابط بيئية على مدار عقود.

وتظهر بيانات حركة التجارة على منصة آيكون لتومسون رويترز أن أستراليا وقطر صدرتا أكبر كميات من الغاز الطبيعي المسال للصين في ديسمبر كانون الأول.

وصدرت أستراليا للصين 22 شحنة بما يعادل 1.5 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال وفق البيانات في حين باعت قطر للصين تسع شحنات.

وبالنسبة لعام 2016 ككل ارتفعت واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال 32.8% إلى 26.06 مليون طن حسبما أظهرت بيانات الجمارك الصينية.

وقفزت واردات الصين من وقود الديزل في ديسمبر كانون الأول 166.1% عن مستواها قبل عام لتصل إلى 110 آلاف طن في حين هبطت واردات الكيروسين 2.3% على أساس سنوي إلى 290 ألف طن.