الاسترليني يرتفع لأعلى مستوى في 5 أسابيع

تصدر الجنيه الاسترليني قائمة الرابحين بين عملات الأسواق المتقدمة مسجلا أعلى مستوى في خمسة أسابيع مع مراهنة المستثمرين على أن المحكمة العليا ستقضي غدا الثلاثاء بأن الحكومة البريطانية بحاجة إلى موافقة البرلمان على إطلاق المفاوضات الرسمية الخاصة بخروج البلاد من عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقفز الجنيه الاسترليني 0.8% إلى 1.2472 دولار مسجلا أعلى مستوى منذ 19 ديسمبر كانون الأول في الوقت الذي تراجع فيه الدولار على جميع منصات التداول بعدما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنبرة مؤيدة للحماية التجارية في أول خطاب له بصفته رئيسا للولايات المتحدة.

كما ارتفع الجنيه الاسترليني نحو 0.3% أمام اليورو ليجري تداوله بسعر 86.205 بنس.