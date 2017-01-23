قصرها مذهل .. ولا أحد يريد أن يشتريه!

مر ّعام آخر ولا أحد يشتري قصر سيلين ديون الفخم في جزيرة جوبيتر بفلوريدا حيث عرضته للبيع في عام 2013 بمبلغ 72.5 مليون دولار.

وقد اضطرت المغنية الكندية بعد 4 سنوات مضت من دون مشتر إلى خفض سعر بيع القصر إلى 38.5 مليون دولار حيث سبق أن خفضت السعر في وقت سابق من العام الماضي عقب وفاة زوجها إلى 45.5 مليون دولار، ولكن دون جدوى.

اشترت سيلين ديون وزوجها الراحل القصر بسعر 12.5 مليون دولار في عام 2005 والقصر المجاور له بـ7 مليون دولار عام 2008 وبعد ذلك هدم المبنيان لبناء القصر الحالي المعروض للبيع.

ويمتد القصر على مساحة 5.5 فدان أي حوالي 2.23 هكتار وهو مطل على المحيط الأطلسي ومكون من 4 غرف نوم وعدة غرف للمعيشة والطعام ومسبح وثلاث حمامات منفصلة. ويتضمن القصر ملعب غولف ومهبط هليكوبتر، أما وحدة الإقامة الرئيسية بالقصر فتتضمن 5 غرف نوم.

ويأتي قرار ديون ببيع هذا القصر نظرا لأنها تقضي معظم وقتها في لاس فيغاس حيث تقيم في فندق سيزار بالاس ومن المتوقع أن تستمر إقامتها هناك إلى نهاية العام 2019، فلنلق نظرة على القصر.

المصدر: Business Insider