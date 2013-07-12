أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه إلى "دفعة جديدة" في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية ان الرئيس السيسي تلقى إتصالا من ترامب تطرقا فيه لمناقشة عدد من ال أشارت شركة سامسونغ للإلكترونيات إلى أنها قد تؤجل إطلاق غالاكسي إس 8 أحدث هواتفها الذكية كما تعهدت بتعزيز سلامة منتجاتها عقب تحقيق في سبب احتراق جهازها نوت 7.وفي ختام تحقيق أجرته على مدى شهور لمعرفة سبب العطل في أجهزة نوت 7 قالت سامسونغ أكبر صانوقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.ووقع ترامب أيضا أمرا بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية و
160 مليار درهم قيمة العقود الإنشائية في الإمارات خلال 2016
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"أموك" تتوقع طرح 10 إلى 20% من أسهمها في البورصة المصرية بنهاية النصف الأول من 2017
توقع رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "أموك" المصرية عمرو مصطفى أن تقوم الحكومة المصرية بطرح حصة تتراوح ما بين 10 إلى 20% من أسهم الشركة في البورصة المصرية بنهاية النصف الأول من العام الحالي، مش...
ما هي أفضل التشريعات التي تحمي المستهلك وحقوقه في قطاع التأمين وتساعد الشركات حتى تقوى وتتوسع؟كيف يمكن المعادلة بين حقوق المستهلك وحقوق الشركة؟هل تنحاز القوانين والتشريعات الحالية للمستهلك ضد الشركة و...
البورصة الكويتية تحلق فوق 6000 نقطة مع مستويات سيولة جيدة
تشاهدون في هذه الحلقة من برنامج "عين على الكويت":- البورصة الكويتية تحلق فوق الستة الاف نقطة مع مستويات سيولة لم تشهدها منذ فترات طويلة.- اضاءة على العرض الالزامي لصفقة امريكانا.- مقابلة مع الرئيس الت...
مسعود أحمد: صندوق النقد يسعى لدعم مصر لمواجهة ازمتها الاقتصادية
أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي مسعود أحمد في حديث خاص لـCNBC عربية ان الصندوق يسعى لدعم برنامج مصر لمواجهة الازمة الاقتصادية من خلال برنامج مالي بقيمة 12 مليار دولار وا...