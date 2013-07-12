أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه إلى "دفعة جديدة" في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية ان الرئيس السيسي تلقى إتصالا من ترامب تطرقا فيه لمناقشة عدد من ال

أشارت شركة سامسونغ للإلكترونيات إلى أنها قد تؤجل إطلاق غالاكسي إس 8 أحدث هواتفها الذكية كما تعهدت بتعزيز سلامة منتجاتها عقب تحقيق في سبب احتراق جهازها نوت 7.وفي ختام تحقيق أجرته على مدى شهور لمعرفة سبب العطل في أجهزة نوت 7 قالت سامسونغ أكبر صان

وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا تنسحب الولايات المتحدة بموجبه رسميا من اتفاق تجارة الشراكة عبر المحيط الهادي الذي يضم 12 دولة ملتزما بذلك بأحد تعهدات حملته الانتخابية العام الماضي.ووقع ترامب أيضا أمرا بتجميد التوظيف بالهيئات الاتحادية و