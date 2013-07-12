أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلعه إلى "دفعة جديدة" في العلاقات الثنائية بين مصر والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية ان الرئيس السيسي تلقى إتصالا من ترامب تطرقا فيه لمناقشة عدد من ال
السعودية تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل
ارتفاع ثقة المستهلك بمنطقة اليورو دون المتوقع في يناير
الكويت تبلغ عن رصد تفش لسلالة (إتش5.إن8) من أنفلونزا الطيور
أخبار الشركات
مبيعات ماكدونالدز في أمريكا تهبط للمرة الأولى في 6 أرباع
سامسونغ قد تؤجل إطلاق غالاكسي إس 8 وتتعهد بتعزيز سلامة منتجاتها
طيران الإمارات تبدأ "إعادة هيكلة متواضعة" مع تباطؤ النمو
فيديو CNBC عربية
حول العالم
السعودية تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل
الكويت تبلغ عن رصد تفش لسلالة (إتش5.إن8) من أنفلونزا الطيور
ترامب يوقع مذكرة انسحاب بلاده من اتفاقية التبادل الحر عبر المحيط الهادئ
وداعاً للأرق .. وأهلاً بالنوم العميق بـ 5 خطوات فقط!
قطاعات
نفط وطاقة
وزير الطاقة السعودي: من المستبعد تمديد اتفاق خفض الانتاج النفطي
إنتاج ليبيا النفطي يهبط 60 ألفا بعد عطل فني
سلطنة عمان تتوقع وصول أسعار النفط إلى 60-70 دولارا بنهاية العام
بنوك ومؤسسات مالية
صندوق النقد يبقي على توقعات نمو الاقتصاد العالمي دون تغيير
باسم عوض الله لـ CNBCعربية: مجموعة إستراتيجية من دافوس تدرس الواقع العربي الجديد
العراق يبيع سندات بضمان أميركي بقيمة مليار دولار
سياحة وسفر
طيران الإمارات تبدأ "إعادة هيكلة متواضعة" مع تباطؤ النمو
الطقس يجبر مطار "هيثرو" على الغاء 100 رحلة
هبوط اضطراري لطائرة ألمانية في الكويت للاشتباه بوجود قنبلة
تكنولوجيا
السعودية تحذر من هجمات إلكترونية بعد استهداف وزارة العمل
حتى حسابات "تويتر" خضعت للتسلم والتسليم في البيت الأبيض
التكنولوجيا ستدمر هذه الصناعات !
عقارات وبناء
السعودية تعلن عن ثلاثة مشروعات جديدة للنقل العام في جدة
أسعار العقارات في السعودية تهبط 8.7% في 2016
3% رسوم على إيجارات أبو ظبي
زراعة وأغذية
مبيعات ماكدونالدز في أمريكا تهبط للمرة الأولى في 6 أرباع
كل 2.5 ثانية يباع برميل “نوتيلا” حول العالم!
بنك الإمارات للطعام
صناعة وتجارة
“أوبر” تدفع 20 مليون دولار لتسوية مزاعم بتضليل السائقين الأميركيين
ترامب يهدد "GM" بفرض ضريبة حدود كبيرة لقيامها بتصنيع بعض سياراتها في المكسيك
فورد تلغي مشروعا في المكسيك بقيمة 1.6 مليار دولار
الإقتصاد الإسلامي
بيت الاستثمار الخليجي يتفاوض مع بنك كويتي لتجديد تمويل مرابحة بقيمة 35.3 مليون دينار
"مصرف الريان" القطري يُعلق أنشطة وحدته للوساطة المالية
إم.بي.إس.بي الماليزية تعتزم الاندماج مع بنك التمويل الآسيوي للتحول إلى بنك إسلامي
برامج CNBC عربية